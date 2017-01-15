В Skoda подтвердили разработку «заряженного» кроссовера Kodiaq

Чешская компания по-прежнему не собирается строить «заряженные» модификации моделей классом меньше, чем Octavia: руководство компании считает, что результаты продаж таких спорткаров не оправдывают расходов на их разработку и производство. А вот на более крупные свои модели боссы Skoda поглядывают вполне заинтересованно.

К примеру, уже получено официальное подтверждение того, что RS-версию разработают для самого большого кроссовера марки по имени Kodiaq. Об этом изданию Evo заявил глава департамента исследований и разработок Skoda Кристиан Штрубе. Такой Kodiaq сможет ускоряться до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды, что сделает его быстрейшей моделью марки.

Однако, по предварительным данным, проделывать это «заряженный» вседорожник будет при помощи дизельного двигателя: Kodiaq RS планируется оснастить двухлитровым дизелем, развивающим 240 л.с. и 500 Нм крутящего момента, причем эта тяга будет доступна в диапазоне от 1 750 до 2 500 об/мин. На применение дизеля, по слухам, в Skoda решились ради соответствия своего модельного ряда строгим экологическим стандартам.

Как отметил представитель Skoda, перспектива получить «горячую» версию сохраняется и у легкового флагмана марки – семейства Superb. Однако, этот проект пока отложен в долгий ящик, и сроки его реализации не называются.