Chevrolet представил новый Traverse, который привезут в Россию

Новое поколение 7- или 8-местного полноразмерного кроссовера имеет прежнюю длину в 5189 мм (чуть длиннее Tahoe), но колесная база удлинена на 50 мм (до 3071 мм), что добавило места для второго и третьего ряда кресел. Кроме того, вместо 3-местного цельного дивана теперь можно заказывать раздельные кресла для среднего ряда.

Базовым станет атмосферный 3,6-литровый бензиновый V6, развивающий 305 л.с. и 350 Нм. Мотор будет сочетаться как с передним, так и с полным приводом. А вот более «горячая» версия RS будет только с передним приводом и 2-литровым турбомотором отдачей в 255 л.с. и 400 Нм. Оба мотора сочетаются с новым 9-ступенчатым автоматом.

В списке оснащения — 20-дюймовые колесные диски, кожаный салон, сервопривод третьего ряда сидений, камеры кругового обзора, система распознавания пешеходов и аварийной ситуации с функцией автоторможения. В базовое оснащение входит система Teen Driver, позволяющая родителям следить за чадом, когда оно за рулем, а также ограничивать мощность и скорость автомобиля. Добавлена и функция напоминания о забытых на заднем сиденье детях.

В списке электроники — мультимедийные системы MyLink с 7- или 8-дюймовыми дисплеями, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также точкой Wi-Fi с широкополосным интернетом.