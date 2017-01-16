Volkswagen Tiguan стал семиместным

Компания Volkswagen представила на автосалоне в Детройте удлиненную версию кроссовера Tiguan второго поколения. На европейском рынке модель будет продаваться под названием Tiguan Allspace.

От стандартной версии Volkswagen Tiguan новинка отличается увеличенной на 111 миллиметров (до 2792 миллиметров) колесной базой. За счет этого в кроссовере удалось разметить сдвижной второй ряд кресел и дополнительный третий ряд сидений.

В Северной Америке удлиненная версия кроссовера будет продаваться без приставок в названии. Термин Allspace будет использоваться только для европейской модификации.

Удлиненный «Тигуан» для китайского рынка рассекретили в декабре. Модель именуется Tiguan L. Ее колесная база на 107 миллиметров больше по сравнению со стандартным вариантом.

На российском рынке Volkswagen Tiguan второго поколения пока предлагается только со стандартной колесной базой (2677 миллиметров). Кроссовер продается с четырьмя бензиновыми турбомоторами мощностью 125, 150, 180 и 220 лошадиных сил, а также со 150-сильным дизелем.

Наиболее доступная версия «Тигуана» оценена в 1 миллион 459 тысяч рублей (125 лошадиных сил, передний привод, механическая коробка передач). Самый дорогой вариант стоит 2 миллиона 139 тысяч рублей (220 лошадиных сил, полный привод, семиступенчатая DSG).