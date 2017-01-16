Volkswagen Atlas добавили агрессии

Компания Volkswagen показала семиместный кроссовер Atlas, укомплектованный спортивным пакетом R-Line. Первый публичный показ вседорожника с дополнительным оборудованием состоялся на автосалоне в Детройте. Продажи Atlas R-Line начнутся в США весной.

От стандартной версии модели новинка отличается новыми бамперами, переделанными воздухозаборниками, задним диффузором, накладками на пороги, шильдиками R-Line, а также 20-дюймовыми легкосплавными колесами.

В интерьере Volkswagen Atlas R-Line появились новый руль и накладки на педали. Помимо этого, в заставке мультимедийной системы появился логотип R-Line.

Пакет доработок будет предлагаться как для «Атласа» с четырехцилиндровым мотором мощностью 238 лошадиных сил, так и для модификации с 280-сильной «шестеркой» 3.6.

Кроссовер Volkswagen Atlas дебютировал осенью 2016 года. Модель построена на модульной платформе MQB. Это же шасси использовалось при создании Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan второго поколения.

«Атлас» будет продаваться и на российском рынке. Ожидается, что модель появится в РФ в конце текущего года и будет предлагаться исключительно с двухлитровым дизельным двигателем, но с несколькими вариантами форсировки.