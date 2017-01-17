Концепт Hyundai Creta STC нацелился на молодёжь

Проект по запуску в серию пикапа Hyundai по мотивам концепта Santa Cruz Crossover Truck 2015 года, как известно, отложен. И всё же сама идея создания такого типа автомобиля не покидает разработчиков. Последний пример — шоу-кар Hyundai Creta STC (Sport Truck Concept), представленный на автошоу в Сан-Паулу. Это прогноз, как мог бы выглядеть пикап на основе кроссовера Creta. Построен концепт в дизайн-центре Hyundai в Южной Корее при участии специалистов отделения Hyundai Motor Brazil.

Компания ничего не сообщает о перспективе построения серийного пикапа на базе Креты, хотя называет городскую молодёжь в качестве целевой аудитории проекта. Но шанс есть. Тут нужно посмотреть на историю соперников. Именно на бразильском рынке в 2016 и 2015 годах соответственно были запущены такие пикапы, как Fiat Toro и Renault Duster Oroch. И какое совпадение: оба перед этим были анонсированы в виде концептов, представленных на автошоу в Сан-Паулу в 2014-м.

По сравнению с Кретой одноимённый пикап длиннее на 38 см (4,65 м), база выросла на 21 см (до 2,8 м), а ширина — на 7 см (1,85 м). В очертаниях фар можно уловить сходство с оптикой Креты. Ещё есть накладки на порогах со ступенькой, наклонная подштамповка на дверях. Этим, пожалуй, стилистические пересечения и ограничиваются. Грузовой отсек пикапа получил динамики, электрические розетки и систему отсеков для хранения поклажи. Легкосплавные колёсные диски одеты в шины Pirelli 295/40 R21 Scorpion Zero.

Художник не без оснований предположил, что у конвейерной версии пикапа будет куда больше общего с обычной Кретой, чем у концепта. К примеру, задние фонари на рисунке остались без изменений. Впрочем, это всего лишь версия.

Издание Car and Driver Brazil со ссылкой на неназванный источник в компании Hyundai передаёт: пикап будет производиться в Бразилии и выйдет на тамошний рынок под другим названием в конце первого полугодия 2018-го. Специально для Креты завод в Пирасикабе модернизируют, появятся дополнительные мощности. Грузовичок с двухместной кабиной должен оснащаться двигателем 1.6, а с четырёх- или пятиместной — мотором 2.0 (167 л.с.). Ожидаются дизель и полный привод.