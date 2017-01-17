Уходящий Mercedes-Benz G-класс на прощанье явится мощным пикапом

В семействе Мерседеса G-класса, а точнее его самой внедорожной 422-сильной вариации Mercedes G 500 4×4², появится ещё несколько новых исполнений. В конце прошлого года фотошпионам удалось подловить таинственный закрытый вариант 4×4² с удлинённой базой. Всплыли даже слухи, что такой «Гелик» может оказаться Майбахом, но, похоже, первый внедорожник под этим суббрендом будет оригинальным. А теперь замечен ещё один прототип. И на этот раз, похоже, перед нами пикап. Между тем о работе над такой машиной говорили в последние месяцы инсайдеры.

Напомним, пикапом была модель G 63 AMG 6×6, ныне уже не выпускаемая. Новичка можно представить как уменьшенную её копию. Интересно, что основан тестовый прототип на нынешнем поколении G-класса, хотя новое уже на подходе. Но у того есть ещё несколько лет для развития большой гаммы версий.

Мягкий тент удачно прикрывает заднюю часть кузова, так что достоверно сказать, какие панели под тканью, нельзя. Спереди прототип очень похож на обычный G 500 4×4² (если слово «обычный» применимо к такой модели), хотя решётка радиатора — другая. Сзади этот вариант Гелендвагена может напоминать AMG 6×6. Примечательная особенность прототипа — выдвижная подножка.

Новая генерация внедорожника (в простых версиях) должна быть раскрыта на автосалоне во Франкфурте в сентябре нынешнего года. Кстати, G-класс тогда обзаведётся рядным шестицилиндровым дизелем. О дате выхода показанного на снимках прообраза ничего определённого сказать нельзя. Вероятно, мы увидим его на одном из автошоу в нынешнем году — хотя бы как концепт. А если портальные мосты и прочие технические прелести варианта 4×4² инженеры в итоге перенесут и на новое поколение Геледвагена, то полностью новый автомобиль, подобный этому «шпионскому», публика увидит в серии не раньше 2018-го.