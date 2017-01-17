Электрокар впервые добрался до финиша «Дакара»

Впервые в истории «Дакара» до финиша ралли-рейда смог добраться электрокар. Прототип испанской фирмы Acciona завершил почти 9000-километровую гонку на последнем, 57 месте.

Автомобиль на электротяге проехал всю дистанцию «Дакара» за 111 часов 21 минуту, отстав от лидера класса на 82 часа 31 минуту. При этом команде за гонку в общей сложности насчитали 41 минуту штрафов.

Компания Acciona, специализирующаяся на альтернативных источниках энергии, смогла проехать «Дакар» с третьей попытки. В двух предыдущих ралли-рейдах автомобили не смогли добраться до финиша из-за поломок.

Внедорожник оснащен 340-сильным электромотором, который получает энергию от шести блоков литиевых батарей суммарной емкостью 150 киловатт-часов, секвентальной трансмиссией, карбоновыми кузовными панелями и солнечной панелью на крыше.

Победителем «Дакара» в классе автомобилей стала команда Peugeot и ее пилот Стефан Петерансель. Среди грузовиков лучшим стал «КАМАЗ-Мастер» и экипаж Эдуарда Николаева. Лучшим среди квадроциклистов стал россиянин Сергей Карякин.