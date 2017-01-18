Линейку Mercedes-Maybach пополнит роскошный внедорожник

Слухи о том, что в рамках суббренда Maybach к седану может присоединиться внедорожная модель, ходят уже давно. Сейчас они получили почти официальное подтверждение — более того, ультрароскошный внедорожник «Майбах» может быть воплощен в электрическом варианте.
На перспективы расширения линейки Maybach за счет внедорожника намекнул в рамках Детройтского автосалона глава Mercedes-Benz Дитер Цетше – об этом сообщает издание Auto Express. В подробности он вдаваться не пожелал, однако, вместо него знаковое заявление сделал главный дизайнер марки Горден Вагенер.
По его словам, внедорожник Maybach может стать вполне самостоятельной моделью – так, например, суперкар Mercedes-AMG GT не имеет аналогов среди стандартной линейки Mercedes-Benz. Ранее сообщалось, что внедорожник для бренда Mercedes-Maybach будет построен на базе модели GLS, однако, сейчас, судя по всему, в руководстве компании рассматривают возможность разработки чего-то оригинального.
Кроме того, боссы марки намекнули и на возможность тотальной электрификации как линейки Maybach, так и моделей подразделения AMG. Об этом заявил вице-президент компании по маркетингу Йенс Тимер.
«Конечно, электрификация коснется каждого автомобиля, и мы должны быть к этому готовы. Наступит момент, когда весь модельный ряд будет так или иначе электрифицирован – при помощи гибридных технологий либо электрических силовых установок», — заявил он. Таким образом, если для Mercedes-Maybach немцы все же решат разработать оригинальную модель, не исключено, что с самого начала она будет считаться электромобилем.