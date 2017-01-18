Кроссовер GMC Terrain в новой генерации существенно похудел

GMC Terrain только в 2015 году пережил рестайлинг, но вообще-то автомобиль выпускается с 2009 года. В техническом плане прошлый Terrain был аналогом кроссовера Chevrolet Equinox в линейке GMC. А поскольку «Равноденствие» сменило поколение прошлой осенью, логично было ждать скорого выхода и его собрата под маркой GMC. И вот он появился — естественно, на автошоу в Детройте.

Как и новый Equinox, «второй» Terrain, вопреки традиции последних лет, оказался компактнее своего предшественника. Он извлёк максимум пользы из новой модульной платформы D2XX, а потому подвергся даунсайзингу во всех смыслах. Например, автомобиль сократился в длину на 81 мм (предшественник после рестайлинга насчитывал 4770), в колёсной базе потерял даже 133 мм (было 2858, стало 2725). Вдобавок, в прошлое ушли «атмосферники» 2.4 (185 л.с., 233 Н•м), 3.0 (268 л.с., 301 Н•м) и 3.6 (305 л.с., 369 Н•м).

Вместо прежних моторов — бензиновые «турбочетвёрки» 1.5 (173 л.с., 275 Н•м) и 2.0 (256 л.с., 353 Н•м), а вдобавок — турбодизель 1.6 (139 л.с., 325 Н•м). Можно посетовать, что мощности снизились, но ведь и снаряжённая масса — тоже. Самый лёгкий вариант Террейна с турбированной «полторашкой» и передним приводом тянет на весах на 1509 кг, что аж на 211 кг меньше, чем весил самый лёгкий Terrain первого поколения. Увы, на 57 л сократился объём багажника в пятиместной раскладке (до 838 л).

Разработчики называют ключом к узнаваемости бренда крупную решётку радиатора, а яркой во всех смыслах особенностью новой модели — замысловатые фары. Парящая крыша с зачернённой задней стойкой в последние года полтора уже набила оскомину, но тут смотрится неплохо. Фонари вторят по рисунку С-образным диодным огням на носу. Вместо селектора автомата — кнопки на консоли. Есть дисплей 7 или 8 дюймов, круговой обзор, Apple CarPlay и Android Auto, OnStar 4G LTE, многочисленные помощники водителя, в том числе автоторможение на низких скоростях. Новый кроссовер будет выпускаться в комплектациях SL, SLE, SLT и роскошной Terrain Denali (на фото). «В базу» Denali входят премиальная аудиосистема Bose с семью динамиками, руль с подогревом, бесконтактное открывание пятой двери, светодиодные фары и другие полезные вещи.

Неудивительно, что представлявшие новинку менеджеры GMC в один голос расписывали улучшившуюся экономичность. Этому, кстати, способствует и переднеприводный режим у полноприводных вариантов Террейна (он выбирается через систему Traction Select). На трассе, когда тяга на задней оси не нужна, она отключается полностью. Кстати, о трансмиссии: бензиновым агрегатам положен новый девятиступенчатый «автомат» (впервые в линейке GMC). Это ещё один фактор экономии топлива. У дизеля же «автомат» — шестиступенчатый. Все эти новации должны привлечь к Террейну новых клиентов и, по идее, не отпугнуть старых. Кстати, с 2009 года «первый» Terrain разошёлся в Северной Америке тиражом свыше 700 000 экземпляров.