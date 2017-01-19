Opel официально представил кроссовер Crossland X

Кроссовер Opel Crossland X явился в Сети полностью новой моделью в линейке бренда. Он создан в кооперации с концерном PSA. Задача Кроссленда — привлечь тех покупателей, кому нужен крохотный паркетник, яркий, эмоциональный и хорошо трансформируемый. Вопреки прогнозам, новичок оказался чуть меньше Мокки. Но при этом багажник у Кроссленда получился при пятиместной раскладке больше — 410 л против 356. Если сложить второй ряд, то преимущество снова за Моккой — 1372 л против 1255 л у Кроссленда.

Кроме того, Crossland X рассчитан на бывшую аудиторию Меривы. Её «продолжение» у Опеля не получилось, и компания решила вместо компактвэна спроектировать ещё один кроссовер. И не беда, что в B-классе уже есть упомянутый паркетник Opel Mokka X. Производитель отмечает, что данный сегмент с 2010 года вырос впятеро. Так что места хватит всем. К тому же Мокку теперь будут позиционировать как более спортивную.

Модель Crossland X заявлена как «городской житель», так что полного привода здесь ждать не стоит. О силовых агрегатах фирма вообще пока не рассказала, упомянув лишь, что тут появится широкая линейка бензиновых и дизельных моторов и даже агрегаты на сжиженном нефтяном газе. Сочетаться они будут с «механикой» и «автоматом». Похожий набор мы предсказываем и для собрата Citroen C3 Picasso.

Новый Opel подключается к Сети через систему OnStar и дружит со смартфонами (Apple CarPlay, Android Auto). В зависимости от комплектации покупатели найдут тут точку доступа Wi-Fi и навигацию, индуктивную зарядку для смартфонов. Список электронных помощников включает в себя самопарковщик, предупреждение о фронтальном столкновении с автоматическим торможением и детекцией пешеходов, мониторинг слепых зон зеркал, ассистент движения по полосе, контроль за сонливостью водителя, распознавание дорожных знаков, «круиз» с ограничителем скорости. Есть бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.

Длина модели равна 4212 мм, ширина — 1765, высота — 1590. Плавающую крышу, похоже, скоро мы будем встречать на каждом втором кроссовере. Кстати, в виде опции можно заказать крышу нескольких контрастных цветов на выбор. По дизайну передней панели новый паркетник перекликается с Астрой и Инсигнией. Сенсорный дисплей — на восемь дюймов. Немцы подчёркивают удобство передних кресел, сертифицированных AGR (Ассоциация врачей и терапевтов по вопросам здоровья позвоночника). В активе модели — адаптивные светодиодные фары и камера заднего вида с углом обзора 180 градусов, а вдобавок — проекционный дисплей.Прекрасная для этого класса опция — панорамная крыша. Сиденья второго ряда двигаются в продольном направлении на 150 мм (в переднем положении объём под поклажу вырастает до 520 л) и складываются в пропорции 60/40.

Премьера Кроссленда на публике состоится первого февраля на специальном показе в Берлине. Конечно, и в Женеве в марте посетители салона тоже смогут увидеть этот паркетник, тогда же должны быть обнародованы полные характеристики. Добавим, что в сентябре Opel намерен представить более крупный кроссовер Grandland X. Он окажется ещё одним участником нынешней кампании под названием «7 в 17» — вывод в свет семи новых или обновлённых моделей Опеля в 2017 году.