В 2017 году Mitsubishi привезет в Россию две новинки

Речь идет, в первую очередь, о дизельной модификации нового внедорожника Mitsubishi Pajero Sport — изначально эта модель вышла на российский рынок с безальтернативным бензиновым шестицилиндровым 3-литровым бензиновым двигателем MIVEC 6B31 мощностью 209 л.с. в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая была разработана специально для этой модели. Уже на старте продаж и автомобильные журналисты, и поклонники модели сетовали на отсутствие экономичного дизеля.

И вот в апреле такой мотор в гамме Pajero Sport все-таки появится. Речь идет о 2,4-литровом агрегате мощностью 181 л.с., который, кстати, предложат не только с восьмиступенчатым автоматом, но и с шестиступенчатой механикой. Об этом, как сообщает «Коммерсант», представители компании объявили в рамках пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года. Помимо нового двигателя, Pajero Sport оснастят системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС — с этого года наличие такое системы обязательно для всех автомобилей, которые продаются в России.

Вторая новинка от Mitsubishi для России — это обновленный кроссовер Outlander. На рынке он появится уже в феврале 2017 года, получит систему ЭРА-ГЛОНАСС, обновленную мультимедийку Mitsubishi Connect, комплекс систем активной безопасности и ряд других опций. Моторная гамма кроссовера останется без изменений: это линейка бензиновых двигателей MIVEC объемом 2, 2,4 и 3 литра и мощностью 146,167 и 230 лошадиных сил соответственно. Стоимость обновленного Outlander будет объявлена чуть позже.