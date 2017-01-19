Февраль №02 2017

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ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫЖИВШАЯ Чукотка – край отчаянных райдеров. Только эта бесшабашность часто стоит им жизни ЧУДЕСА ИССЫК-КУЛЯ «Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle бардык жол…» Бишкекское радио удивляет не меньше самой страны SECOND HAND ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕРОК После череды пикапов и крупных внедорожников CUV, Great Wall приступил к выпуску кроссоверов. И появился Hover H6

ИСТОРИЯ

КРАХ ТРИУМВИРАТА Мы продолжаем начатый в прошлом номере рассказ об истории кроссоверов. На этот раз поговорим об Америке ATV CLUB ШТУРМ СНЕЖНОГО ГОРОДКА Когда зима накрывает всё плотным снежным покрывалом, катания на квадроциклах прекращаются. Но не всегда ОФФ-РОУД ОБРАЗОВАНИЕ НА ЧЁМ СТОЯТ АТЛАНТЫ Необычные решения в конструкции внедорожника Infiniti QX80. Чего в нём больше – асфальтового или вездеходного? ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ ТАКТ Компания Infiniti готова выпускать бензиновый турбомотор с переменной степенью сжатия. Посмотрим, что это такое ПЛОХОЙ САНТА Особенности зимнего офф-роуда или чего опасаться водителю на бездорожье при низких температурах