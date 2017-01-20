В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей

«ВАЗ-2121 1980 года за 5 млн рублей не все могут купить. Вернее купить могут не только лишь все, мало кто может это делать!»

Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска.

Выставленный на продажу ВАЗ-2121 «Нива» имеет пробег 201 км. Как уверяет владелец внедорожника, автомобиль не просто не подвергался реставрации, а абсолютно новый. В объявлении указано, что это — «музейная ценность, отличный экземпляр для коллекции и вложения денег».

Отмечается, что на узлах и агрегатах сохранены заводские пломбы, а в комплекте идут регистрационные знаки времён СССР. «Автомобиль для людей которые могут позволить себе всё, — резюмирует продавец. — Цена 5 000 000 (пять миллионов рублей) без торга».

Правда, завсегдатаи сайтов объявлений вспоминают, что эта машина выставляется на продажу далеко не впервые. Вначале за экспортную «Ниву» просили меньше миллиона рублей, затем — ровно миллион, а чуть позже цена возросла до 3,2 миллиона. Сейчас, повторимся, за вазовский полноприводник просят 5 миллионов ($85 000).