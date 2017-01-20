Новый Nissan Qashqai изменится внешне и получит автопилот

Важным будет этот год для кроссовера Nissan Qashqai. Наконец-то японцы вывели модель на североамериканский рынок, о чём было объявлено на прошедшем мотор-шоу NAIAS. Но в Штатах автомобиль будет носить имя Rogue Sport (обычный Rogue ― знакомый нам X-Trail). Ожидается, что американцы получат новинку по цене от $20 тысяч, что сделает её одним из самых популярных паркетников в США. А ещё в этом году подвергнется рестайлингу европейский Qashqai. Автомобили уже проходят дорожные испытания, а их дебют ожидается или на мартовском автосалоне в Женеве, или на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте.

Скорей всего, линейку двигателей не тронут. В Европе Qashqai также будут продавать с четырьмя турбомоторами (два бензиновых и два дизельных) мощностью от 110 л.с. до 163. В России же паркетник сохранит наддувный двигатель 1.2 DIG-T (115 сил) и атмосферный 2.0 (144). В 2016 году россияне купили 18 723 Кашкая. Это пятое место в классе компактных кроссоверов. Впереди Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Creta и Kia Sportage.

Информации пока крайне мало, но камуфляж намекает на заметные переделки в экстерьере. Дизайнеры подретушируют оптику, решётку радиатора, бамперы и колёсные диски диаметром 17 и 19 дюймов. Также ожидается появление полуавтономного автопилота, предназначенного для загородных трасс. Но мы очень надеемся, что на этом список изменений не закончится. Мы ведь хорошо знакомы с нынешним Кашкаем. Претензии есть. Qashqai пресно управляется, настройка силового агрегата оставляет желать лучшего, у кроссовера неудобный задний диван, но главное ― проблемы с плавностью хода. Будь то машины с европейской подвеской или российские версии с новым передним подрамником и модернизированными амортизаторами.