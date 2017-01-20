Subaru объявила цены на Forester и Outback 2017 года

«Форестеры» 2017 модельного года доступны в модификации с бензиновыми оппозитными двигателями объемом 2 л, 2.5 л и 2 л с турбонаддувом. Модель с двухлитровым атмосферным мотором будет оснащаться механической и бесступенчатой трансмиссиями, версии с двигателем 2,5 и 2 л с турбонаддувом – только вариатором. Все комплектации 2017 года оснащаются системой «ЭРА-Глонасс» и 7-дюймовым цветным жидкокристаллическим экраном.

Начальная цена Subaru Forester 2017 модельного года стала на 20 000 рублей ниже и начинается с 1 699 000 рублей. В базовую комплектацию входят постоянный полный привод, 2-литровый оппозитный двигатель (150 л.с.) в паре с 6-ступенчатой МКПП, 17-дюймовые стальные диски, климат-контроль, обогрев лобового стекла в зоне щеток стеклоочистителей, зеркал заднего вида, заднего стекла и передних сидений, 7 подушек безопасности. Такая же комплектация, но с вариатором по-прежнему стоит 1 799 900 рублей.

Топовая версия Forester 2,0XT с 2-литровым турбомотором осталась прежней — 2 599 900 рублей. В нее входят камера заднего вида, 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамный люк с электроприводом, двухпоточная выхлопная система, подогрев руля и всех сидений, датчики дождя и света и многое другое.

А вот базовая версия Subaru Outback 2017 модельного года стала дороже на 50 000 рублей и теперь стоит от 2 449 000 рублей. В базовую комплектацию входят постоянный полный привод, 2,5-литровый атмосферный двигатель, вариатор, подогрев всех сидений, кожаный салон, камера заднего вида, системы X-Mode (помощь при движении по бездорожью) и SI-Drive, 7 подушек безопасности.

Топовая комплектация Subaru Outback с 3,6-литровым V6 и вариатором, наоборот, стала ниже на 100 000 рублей и теперь составляет 3 299 900 рублей. Все Outback тоже получили систему «ЭРА-Глонасс», плюс добавлена опция подогрева рулевого колеса (все комплектации, кроме базовой).

Цены и комплектации на кроссовер Subaru XV 2017 модельного года (текущее поколение) будут объявлены в течение двух недель.