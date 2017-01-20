Дата начала продаж внедорожного универсала Lada Vesta

О том, когда универсалы Lada Vesta поступят в продажу, сообщил на конференции по итогам 2016 года исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа Ян» Птачек, пишет «Российская газета».

Продажи универсала Lada Vesta и его «кроссовой» версии начнутся во втором полугодии 2017 года. Автомобили будут производить в Ижевске. Модели станут топ-версиями всего модельного ряда Lada», — отметил Птачек.

Универсалы будут выпускать на Ижевском автозаводе, где в настоящее время делают седан Lada Vesta. Птачек не стал раскрывать планы по продажам этих автомобилей в 2017 году, а цены на машины будут объявлены ближе к старту продаж.

Моторная гамма должна быть аналогичной той, что предлагается для седана. Vesta Cross будет оснащаться двигателями 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), а в списке доступных трансмиссий окажутся 5-ступенчатая «механика» и «робот» АМТ. Полного привода на вседорожном универсале ждать не стоит — такая система может дебютировать лишь на кросс-версии Xray.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Николя Мор заявлял, что универсал будет примерно на 300 000 рублей дороже седана.