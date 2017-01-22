В Токио представили Prius для активного отдыха

На недавно прошедшем в Токио автосалоне японская тюнинговая компания Dazer представила необычную интерпретацию гибрида Prius — с пакетом доработок для легкого бездорожья.

Автомобиль получил повышенный на 50 мм клиренс, расширители колесных арок, шины увеличенного диаметра с развитым протектором, новые передний и задний бамперы и защиту днища, которая должна предохранять агрегаты автомобиля от неожиданных встреч с валунами, кочками и т.д. В комплектацию автомобиля также входит большой багажник на крыше, в который по желанию заказчика могут поместить палатку, спальник и походную утварь для приготовления пищи. «Внедорожный» Prius получил новое торговое наименование — Prius-X.

По технической части изменений по сравнению со стандартным Prius нет: здесь стандартная гибридная силовая установка мощностью 121 л.с. Привод — полный (для серийной версии он предлагается опционально).

Напомним, Toyota Prius стала самым продаваемым новым автомобилем в Японии по результатам 2016 года.