Volvo покажет компактный кроссовер ХС40 через три месяца

Volvo XC40, как предполагается, станет первой серийной моделью на базе новейшей платформы CMA, разработанной компанией для компактных моделей. Известно, что платформа предполагает возможность использования как традиционных двигателей, так и гибридных силовых установок, и, по информации китайского издания CarNewsChina, именно гибридным будет первый серийный экземпляр вседорожника.

По слухам, премьера Volvo XC40 в конвейерном варианте состоится уже в апреле в рамках международного автосалона в Шанхае. Туда новинка прибудет вооруженной полуторалитровым бензиновым турбомотором, электродвигателем и семиступенчатым роботом. По всей видимости, для серийного XC40 адаптируют ту силовую установку, что была применена на концепте Volvo 40.1.

У этого же прототипа позаимствуют для серийной модели и основные стилистические решения: вероятнее всего, конвейерный XC40 будет не слишком отличаться внешне от своего концептуального предшественника. А место премьеры, выбранное производителем, объясняется просто: именно Китай должен стать основным рынком для самого компактного вседорожника Volvo.

Шведы надеются, что XC40 сможет продаваться по всему миру в количестве не менее 100 000 единиц в год, что составляет практически пятую часть всех нынешних продаж компании. Успеху семейства помогут и запланированные шведами седан S40 и универсал V40, которые, как надеются в Volvo, найдут сбыт в США и Европе.