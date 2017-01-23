Renault вывела на тесты внедорожный Captur нового поколения

Фотографы-шпионы сумели запечатлеть интересный прототип универсала Renault Clio. По информации инсайдеров, этот автомобиль является тестовым мулом внедорожника Renault Captur нового поколения. Ожидается, что мировая премьера новинки состоится только в 2018 году.

Отметим, что речь идёт о европейской версии Renault Captur, и к модели Renault Kaptur, которая продается в России с середины прошлого года, никакого отношения не имеет. Какой-либо подробной информации о «внедорожнике» Renault Captur второго поколения на текущий момент нет. Предположительно, автомобиль построят на базе модели Clio Новинка получит более стильный и современный дизайн экстерьера.

Напомним, на европейском рынке Renault Captur появился в 2013 году. Автомобиль пользуется большой популярностью. В компании рассчитывают на то, что после смены поколений модель сможет стать ещё более востребованной. Повторимся, мировая премьера модели, по неофициальным данным, не состоится раньше 2018 года.