Alfa Romeo показала «слабый» кроссовер Stelvio

Компания Alfa Romeo опубликовала фотографии кроссовера Stelvio в модификации First Edition, которую получат только заказчики самых первых экземпляров модели. На снимках показан «обычный» вседорожник с одним из базовых моторов, а не его «заряженная» версия Quadrifoglio Verde, которая была подготовлена к дебюту автомобиля. До этого изображений «слабых» вариантов машины еще не было.

Спецверсия кроссовера «Альфы» получила двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 280 лошадиных сил (400 Нм), восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода. С нуля до ста километров в час такой автомобиль сможет ускоряться за 5,7 секунды. Максимальная скорость — 230 километров в час. Средний расход топлива достигает семи литров на сто километров пробега, а уровень выбросов СО2 — 161 грамм на километр.

Для сравнения, «заряженный» вариант Quadrifoglio Verde комплектуется 510-сильной «шестеркой» 2.9 с двумя турбинами. «Сотню» вседорожник набирает за 3,9 секунды, а его максимальная скорость достигает 285 километров в час.

В оснащение модификации First Edition входит кожаная отделка интерьера, вставки из дерева, электроприводы кресел, биксеноновые фары, камера заднего вида, мультимедийный комплекс с 8,8-дюймовым экраном и 20-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 255/45.

Доплатить можно будет только за цвет (всего доступно пять оттенков) и выбрать цвет суппортов тормозных механизмов (красный или желтый; 500 евро).

В Италии Stelvio First Edition обойдется в 57,3 тысячи евро.