Оглушительный дебют Maverick X3 на «Снежной Битве»

10 кругов по 16,5 километров – именно такая дистанция скоростного участка была проложена для экипажей Кубка России по ралли-рейдам «Снежная Битва», который завершился 22 января в подмосковном Алабино. Здесь состоялся дебютный старт BRP Can-Am Maverick X3. Экипаж Иван Маликов/Дмитрий Карпов достойно выступили на абсолютно новом Maverick X3 и даже одержали победу в зачете SSV-Sport. Иван Маликов не только выиграл в своем зачете, но и показал лучшее время круга, оказавшись на полсекунды быстрее участников на автомобильных прототипах. В связи с тем, что Иван управлял техникой, которая впервые вышла на спортивные трассы в России, был неизвестен расход топлива в таких экстремальных условиях эксплуатирования – пилоту пришлось остановиться на дозаправку за счет своего времени. Но и это не помешало ему стать обладателем первого места в зачете традиционных соревнований.

Кроме того, в рамках Кубка России по ралли-рейдам состоялся зачет по кросс-кантри ралли. Семь спортсменов этого зачета выступили на квадроциклах BRP, трое из которых и стали победителями. Примечательно, что в соревновании приняли участие и девушки: Таисия Штанева и Виктория Руленкова наравне со всеми штурмовали заснеженную трассу на квадроциклах Can-Am Renegade.

Итоговые результаты:

Традиционные соревнования, зачет SSV-Sport

1 место — Маликов Иван и Карпов Дмитрий – BRP Can-Am Maverick X3

2 место — Шумейко Артем и Обухов Александр – Polaris RZR

3 место — Воронин Олег и Воронин Максим – BRP Can-Am Maverick

Зачет кросс-кантри ралли, квадроциклы:

1 место – Маликов Владислав – BRP Can-Am Renegade

2 место – Храмушин Сергей – BRP Can-Am Outlander

3 место – Маркин Михаил – BRP Can-Am Renegade