Юбилейные мотоциклы Урал: водка в базовой комплектации

Давненько не встречали на дорогах мотоциклы Урал? Неудивительно. Из тысячи с лишним машин, выпускаемых в год Ирбитским мотозаводом, 99% идут на экспорт: в Европу, Японию, Китай и даже такие неблизкие страны, как Южная Африка и Новая Зеландия. А примерно половина Уралов продается в США. Причем если во всей России (от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска) у Урала всего семь официальных дилеров, то только в штатах Калифорния, Флорида, Нью-Йорк и Техас — по шесть в каждом!

А недавно в США в продажу поступила особая серия мотоциклов Ural Ambassador Limited Edition, посвященная 75-летнему юбилею завода. Тираж всего 25 экземпляров. По технике изменений никаких. Двигатель — 750-кубовый двухцилиндровый нижневальный оппозитник мощностью 42 л.с., ведущий родословную от мотора довоенного мотоцикла BMW R71. Коробка — четырехступенчатая, с передачей заднего хода. Колесная формула — 3х2: колесо коляски приводится с помощью вала. Тормоза на всех колесах — дисковые, амортизаторы — фирмы Sachs.

Но от остальных Уралов особая серия отличается комплектацией, в которую включены многие опции и аксессуары. Например, окрашенные в черный цвет двигатель и коробка передач, коврики в коляске и встроенном в нее багажнике, полог для коляски, канистра и многое другое. Но самый удивительный аксессуар — фирменная «аптечка», в которую входят… бутылка водки «Первая помощь» (First Aid), банка сардин и жевательная резинка! Любопытно, что в данный момент такую «аптечку» в США нельзя приобрести отдельно, а у европейских дилеров Урала она стоит 85 евро! Правда, с учетом специального футляра.

Американским покупателям Ural Ambassador Limited Edition обойдется в 16500 долларов — на одном уровне с большинством других, «неюбилейных» моделей Уралов, за исключением базовой сТ (14499 долларов). Кстати, на родине ирбитские мотоциклы куда доступней: цены моделей 2017 года начинаются с 650 тысяч рублей. А водочной аптечкой, надо думать, покупатели снабжают мотоциклы самостоятельно.