Правительство поможет начать выпуск Chevrolet Niva-2

Как стало известно «Интерфаксу» из переписки Минпромторга и Минэкономразвития, для постановки Chevrolet Niva-2 на конвейер СП «GM-АВТОВАЗ» необходимы 21,57 млрд рублей. Треть (6,57 млрд рублей) готово вложить само совместное предприятие, соответственно, 70% (15 млрд рублей) — кредиты.

Объём требуемой господдержки составляет 10 млрд рублей, притом госгарантия обеспечит «не более 50% кредитов на проект». В Минпромторге финансовые показатели проекта нашли «приемлемыми»: период окупаемости проекта — 5,8 года; срок, необходимый для возврата вложенных инвестиций, — 7,6 года.

Положительное заключение, а также другая информация по проекту уже направлены для рассмотрения правительством. В документах указывается, что потенциальным кредитором компании, учредителями которой являются АВТОВАЗ и General Motors, может выступить Сбербанк.

Начало серийного производства намечено на январь 2019 года, поскольку необходимо организовать собственное сварочное производство кузовов и нанять 800 новых сотрудников. Предполагается, что «Шнива-2» будет локализована на 80% и сможет приносить 12% операционной прибыли.

Отметим, что внедорожник первого поколения выпускается вот уже 15 лет, и подержанные экземпляры пользуются хорошим спросом на вторичном рынке. «АвтоMailRu» составил список проблемных мест, которые носят массовый и системный характер.