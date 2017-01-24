Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Компания Mitsubishi Motors опубликовала первый официальный тизер абсолютного нового кроссовера, мировая премьера которого состоится на международном автосалоне в Женеве в начале марта 2017 года. В модельном семействе Mitsubishi паркетник займет место между паркетниками ASX и Outlander. Среди главных рыночных конкурентов новинки — успешный Nissan Qashqai.

Технических сведений о своей новинке компания Mitsubishi пока не разглашает. Журналисты издания Auto Express, которым недавно удалось познакомиться с предсерийным прототипом, утверждают, что внешность автомобиля выполнят в той же стилистике, что и экстерьер концепта XR PHEV-II, представленного в 2015 году — новинка представляет собой эксперимент в жанре «купе-кроссоверов». Это, собственно, и подтверждается официальным эскизом, который распространила компания Mitsubishi. Но самый интересный «инсайд» заключается в том, что вседорожник вроде бы должен унаследовать имя Eclipse, принадлежащее популярному некогда спорткупе от Mitsubishi.

Основой для кроссовера станет переработанная платформа Mitsubishi Outlander, причем разные модификации получат разные задние подвески: выбирать можно будет между многорычажкой и традиционной балкой. Базовым мотором назначат новейший полуторалитровый бензиновый турбоагрегат. Силовая установка прототипа, протестированного журналистами, располагала также бесступенчатым вариатором CVT с 7-ю виртуальными передачами и системой полного привода. По предварительным данным, мотор будет развивать 120 л.с. и 200 Нм крутящего момента.

Кроме бензинового мотора вседорожнику обещан еще и 2,2-литровый дизель, а вдобавок к вариатору – 6-ступенчатая механика. Система же полного привода S-AWC работает по тем же принципам, что и у Mitsubishi Outlander c двигателем 3,0 V6 — то есть умеет распределять крутящий момент по осям и колесам.

Что касается интерьера, то он, по заявлению издания Auto Express, имеет «аккуратный и эффектный дизайн», а по размерам салона будущая новинка Mitsubishi не уступает своим основным конкурентам.

В 2019 году компания выведет на рынок еще один вседорожник – конкурента Nissan Juke, который построят по мотивам концепта Mitsubishi eX.