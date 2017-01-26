В Mitsubishi рассказали, когда в Россию придет обновленный Outlander

Главными задачами на 2017 год российский офис Mitsubishi Motors назвал обновление ключевых моделей бренда и увеличение доли рынка.

В феврале этого года будет представлен Outlander 2017-го модельного года, который отличается обновленным интерьером, а также дополнительными опциями, среди которых камера кругового обзора, обогрев рулевого колеса, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения попутного столкновения и многое другое.

В апреле 2017 года в продаже появится долгожданная дизельная версия нового рамного внедорожника Pajero Sport, оснащенная современным двигателем объемом 2,4 литра. Обе модели — и Outlander и Pajero Sport — будут оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС.

» Мы ожидаем, что 2017 год станет первым годом рыночного подъема в России. В связи с этим мы планируем усилить свою активность. Мы обновим ключевые модели бренда – Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport, которые стали более привлекательными и комфортными. Мы также будем инвестировать в построение сильного имиджа бренда Mitsubishi на российском рынке. » Наоя Накамура

президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус»

Отметим, что всего за 2016 год на российском рынке было продано 16 769 автомобилей марки Mitsubishi — это сразу на 53% меньше показателя 2015 года. Лидером продаж стал кроссовер Outlander (11 209 автомобилей), на втором месте — внедорожник Pajero Sport (2 239), третье место — за ветераном Pajero (1 679).