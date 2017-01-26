Внедорожник Bugatti обещает покорить сердца толстосумов

Лет пятнадцать назад мало кто поверил бы, что роскошные внедорожники с шестизначными ценниками будут появляться, как грибы после дождя. Но сейчас спортивный кроссовер Porsche Cayenne или внедорожное купе BMW X6 уже давно никого не удивляют. Как и кроссовер Bentley Bentayga.

В будущем нас уже ожидают еще более дорогие и роскошные модели. Совсем недолго осталось ждать появления внедорожных Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan. Но и это еще не все: ходят слухи про кроссовер Bugatti.

Информации о новинке почти нет, но это не мешает создавать рендеры, чтобы представить, каким будет внедорожник Бугатти. Можно предположить, что он сохранит дизайн под старину, как у Bugatti Veyron и Chiron.

Конечно же, кроссовер Бугатти должен быть самым мощным и самым быстрым в мире, а потому альтернативы 8,0-литровому W16 с четырьмя турбинами нет.

Цена Bugatti должна быть впечатляющей – несколько миллионов долларов. Ну и оснащение соответствующее – под стать стоимости. Такая модель уже не выглядит чем-то фантастическим, но в любом случае она может появиться не ранее 2020 года.