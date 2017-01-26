Власти опровергли госгарантии для новой «Нивы»

Российские власти пока не предоставили государственных гарантий совместному предприятию General Motors и «АвтоВАЗа» на запуск производства внедорожника Chevrolet Niva второго поколения. Об этом говорится в сообщении министерства промышленности и торговли РФ.

«В настоящее время какие-либо решения о государственной поддержке ЗАО „Джи Эм — АВТОВАЗ“ путём предоставления государственных гарантий по кредитам на реализацию проекта нового поколения автомобиля Chevrolet Niva отсутствуют», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что из требуемых на запуск «Нивы» нового поколения 21,57 миллиарда рублей государство может выделить 10 миллиардов. Еще 6,57 миллиарда составят собственные средства совместного предприятия американского и российского автопроизводителей. Оставшиеся деньги планируется получить от кредиторов, в том числе от «Сбербанка».

Тогда же отмечалось, что на конвейер Chevrolet Niva второго поколения встанет в январе 2019 года. Для отправки модели на конвейер «GM-АвтоВАЗ» собирается создать 800 дополнительных рабочих мест, 700 из которых появятся на сварочном производстве кузовов.