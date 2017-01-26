Появились первые изображения новейшего кроссовера УАЗ

Информация о том, что УАЗ разрабатывает первый в своей истории кроссовер, появилась уже давно и постепенно обрастала подробностями. Теперь же в сети появились и первые патентные изображения, которые, возможно, дают представление о внешности новейшего «УАЗа».

В сети опубликованы патентные изображения промышленного образца нового кроссовера, который, предположительно, может оказаться новейшей моделью от УАЗ. Образцы двух вариантов дизайна были зарегистрированы в Роспатенте 16 декабря. Как отмечает издание «Авто Mail.Ru», одним из авторов патента указан Андрей Сухановский, который с октября 2014 года занимает должность главного дизайнера научно-технического центра ОАО «УАЗ». Ранее уже не раз появлялась информация о том, что такая модель действительно разрабатывается, причем это подтверждали и представители завода.

Изначально планировалось, что кроссовер будет построен на новейшей модульной платформе ЕМП от проекта «Кортеж»: производитель получил доступ к этой архитектуре, став участником проекта. Однако в итоге, по собственной информации издания «Авторевю», для кроссовера будет использована не вся архитектура (в таком случае автомобиль получился бы слишком тяжелым), а лишь отдельные ее части. Поэтому речь идет о собственной платформе УАЗа, в которой от архитектуры «Кортежа» использованы панели пола и конструкция передней независимой подвески с подрамником. Заднюю же четырехрычажку разработали заново, сделав ее почти вдвое легче. Такая усиленная работа над весом должна обеспечить новому УАЗу превосходство перед нынешними моделями и по динамике, и по экономичности.

Известно также, что УАЗ останется верен себе, и даже в статусе кроссовера их новая модель не будет бояться съезжать с асфальта. Он получит как минимум 200-миллиметровый дорожный просвет, внушительные углы въезда и съезда, способность преодолевать глубокие броды, а также систему постоянного полного привода.