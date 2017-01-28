В Черкесске возобновят выпуск рамных внедорожников

Автозавод Derways в Черкесске возобновит выпуск рамных внедорожников. Как пишет «Российская газета», в настоящее время на машины уже получено одобрение типа транспортного средства.

Ожидается, что на мощностях предприятия будут собирать автомобили под маркой DW Hower. Вероятно, это будут модели Hover H3 и H5, ранее продававшиеся в России под маркой Great Wall.

Как уточняет Quto.ru, в оснащение моделей войдут ABS, система стабилизации, кондиционер, панорамный люк, парктроник и камера заднего вида, датчики давления в шинах, а также система ЭРА-ГЛОНАСС.

Внедорожники получат 250-сильный двухлитровый турбомотор, шестиступенчатую «механику», а также модификации с задним и полным приводом.

Об их предполагаемой стоимости пока не сообщается.