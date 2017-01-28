Volvo приступила к разработке пикапа

В распоряжении портала Motor1 оказались шпионские снимки загадочного прототипа Volvo. Предположительно, тестовый «мул» на базе кроссовера XC90 представляет собой будущий пикап шведской марки, который составит конкуренцию, например, готовящемуся Mercedes-Benz X-Class.

На то, что под кузовом XC90 скрываются агрегаты новой модели, указывает сильно «растянутая» колесная база. По словам авторов снимков, задняя ось автомобиля была сдвинута примерно на 20-25 сантиметров назад относительно обычного XC90.

Таким образом, база прототипа равна примерно 3,2 метра. Это соответствует размерам многих пикапов других автопроизводителей. Например, «Форду» Ranger и Honda Ridgeline.

На возможную разработку пикапа указывает также металлическая конструкция над задней частью крыши, которая, вероятно, имитирует загрузку «багажника». Пока никаких дополнительных подробностей о модели нет.