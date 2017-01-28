Пикап Ford F-150 превратили в кабриолет

Американское тюнинг-ателье Newport Convertible Engineering (NCE), специализирующееся на переделке серийных автомобилей в кабриолеты, построило пикап Ford F-150 с мягкой складывающей крышей. Видеоролик, в котором показана машина, компания опубликовала на YouTube.

Судя по ролику, крыша складывается примерно за 12 секунд. При этом в сложенном состоянии мягкий верх закрывает часть погрузочной площадки. Автомобиль построен на базе модификации 2017 модельного года, оснащенной 375-сильным шестицилиндровым двигателем EcoBoost 3.5 и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость переделки не уточняется.

Обновленный Ford F-150 дебютировал в январе этого года на моторшоу в Детройте. Пикап 2018 модельного года получил трехлитровый дизельный мотор, новый дизайн передней части кузова и расширенное оснащение, включая адаптивный круиз-контроль и аудиосистему B&O Play.