Возрожденный Ford Bronco породнится с конкурентом Jeep Wrangler

Декларативные заявления Ford уже привели к тому, что некоторые данные о конструктивных особенностях Bronco просочились в прессу: к примеру, известно, что вероятнее всего основой для строительства внедорожника станет платформа пикапа Ford Ranger нового поколения. Таким образом, главным несущим элементом для Bronco станет традиционная рама.

Помимо этого, стало известно, что в подвеске внедорожника будут применены классические мосты, которые для Ford разработает компания Dana (к слову, эти же компоненты она производит и для другого классического внедорожника – Jeep Wrangler). Об этом было заявлено в ходе презентации для инвесторов, которая прошла в холдинге Dana Corporation, сообщает агентство Automotive News.

Предполагается, что для Bronco мосты будут изготавливаться по тем же технологиям, что и для Jeep Wrangler (упоминаются, в частности «продвинутые» технологии передачи крутящего момента AdvanTEK), однако, конструктивно эти компоненты будут все же не идентичными.

По предварительным данным, продажи возрожденного внедорожника на территории США компания Ford собирается начать в 2020 году.