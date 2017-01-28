УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа

Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ

Как отмечает очевидец, осмотревший машину и опубликовавший короткий отчёт на сайте EX-ROADmedia, серийный экземпляр «уазика» грузоподъёмностью 1,5 тонны, о котором недавно рассказывал «АвтоMail», будет заметно отличаться от данной конкретной машины, но оценить «направление конструкторской мысли» этот экземпляр позволяет.

В кабине вместо стандартного пассажирского кресла установлено более широкое, рассчитанное на двух пассажиров. Снаружи предсерийную «полуторку» из Ульяновска выдают колёса от «Газели» и большой грузовой отсек.

У данного экземпляра — стандартная передняя подвеска УАЗ «Патриот». Но передний мост — без привода: на обыкновенную трубу навешены поворотные кулаки, а чтобы установить газелевские колёса, создатели «мула» на ступицу смонтировали переходник.