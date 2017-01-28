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Новости   28 января 2017    37

УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа

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Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ

Как отмечает очевидец, осмотревший машину и опубликовавший короткий отчёт на сайте EX-ROADmedia, серийный экземпляр «уазика» грузоподъёмностью 1,5 тонны, о котором недавно рассказывал «АвтоMail», будет заметно отличаться от данной конкретной машины, но оценить «направление конструкторской мысли» этот экземпляр позволяет.

В кабине вместо стандартного пассажирского кресла установлено более широкое, рассчитанное на двух пассажиров. Снаружи предсерийную «полуторку» из Ульяновска выдают колёса от «Газели» и большой грузовой отсек.

У данного экземпляра — стандартная передняя подвеска УАЗ «Патриот». Но передний мост — без привода: на обыкновенную трубу навешены поворотные кулаки, а чтобы установить газелевские колёса, создатели «мула» на ступицу смонтировали переходник.

С мотором агрегатирована коробка передач Dymos со старой раздаточной коробкой. Последняя при отсутствии переднего ведущего моста автомобилю не нужна, более того, корейская «пятиступка» позволяет непосредственно присоединить ко вторичному валу карданную передачу — это, скорее всего, и будет сделано на серийных УАЗ «Карго».

Задний мост взят от «Газели», хотя, по некоторым сведениям, УАЗ прорабатывает возможность установки моста от Ford Transit, поскольку сборкой «Транзитов» также занимается группа Sollers. Рама на изучаемом автомобиле стандартная. А вот кузов — «свой собственный», размером 3 040 х 1 880 х 1 550 мм. (Для справки, внутренние габариты кузова короткобазной «Газели» — 3 056 х 1 978 х 1 565 мм).

 


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