В Китае начались продажи клона Toyota Tundra

В Китае стартовали открытые продажи нового пикапа ZX Terralord Автомобиль является копией Toyota Tundra 2013 года.

Мировая премьера китайского пикапа состоялась в сентябре прошедшего года, на полях моторшоу в Чэнду. Заявки на приобретение автомобиля стали принимать еще в начале ноября, однако у дилеров модель появилась только сейчас.

Сообщается, что под капотом китайского клона Toyota Tundra расположен 2,5-литровый турбированный дизель, способный генерировать до 136 лошадиных сил. В тандеме с мотором работает механическая коробка передач на шесть ступеней. В зависимости от выбранной комплектации доступна система заднего и полного привода.

В стандартной комплектации автомобиль укомплектован мультимедийной системой с восьмидюймовым тачскрином, навигационной системой, датчиками парковки, круиз-контролем, кожаным салоном и системой стабилизации. Стартовая стоимость автомобиля достигает шестнадцати тысяч долларов. За максимально «заряженную» модификацию придется заплатить 23 500 долларов