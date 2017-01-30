В России начнут продавать новый китайский кроссовер

Китайский кроссовер DFM AX7 появится в шоу-румах официальных дилеров «Дунфен Мотор» во второй половине 2017 года. Компания, наконец-то, завершила процедуру российской сертификации и провела на полигоне НАМИ краш-тест с блоком устройства экстренного реагирования «Эра-Глонасс».

«DFM AX7 успешно прошел финальное сертификационное испытание (скорость 56 км\ч, перекрытие — 40%). Все системы автомобиля, включая блок экстренного реагирования «Эра-Глонасс», сработали штатно, что позволило подтвердить соответствие автомобиля требованиям технического регламента и действующим стандартам и получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС)», — говорится в сообщении российского представительства DFM.

Напомним, что модель AX7 представляет из себя сугубо переднеприводный среднеразмерный кроссовер. Автомобиль оснащается двумя атмосферными бензиновыми двигателями: базовый мотор объемом 2,0 л развивает 140 л.с.(200 Нм) и сочетается с 5-ступенчатой «механикой», а более мощный двигатель объемом 2,3 литра на 171 л.с. (230 Нм) работает в связке с 6-диапазонным автоматом Aisin.

Размер колесной базы кроссовера составляет 2712 мм, длина автомобиля — 4690 мм, а ширина — 1850 мм. Дорожный просвет равняется 195 мм. Автомобиль должен получить приличный набор базового оборудования, включая электронную систему динамической стабилизации и трекшн-контроль.

Российские цены и списки оснащения DFM AX7 должны озвучить ближе к старту продаж.