Новая «Нива» может получить поперечный мотор и потерять задний мост

«АвтоВАЗ» сообщил, что на данный момент для новой Lada 4х4 NG (New Generation) все еще выбирают платформу. При этом заводчане не исключают возможность ухода от нынешней схемы (продольное расположение мотора) к платформе с поперечным расположением силового агрегата. Как говорится в пресс-сообщение автогиганта, подобная компоновка «является глобальной тенденцией в сегменте 4×4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с.» Но окончательное решение по платформе пока еще не принято, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Однако, по неофициальным данным, вероятность перехода новой «Нивы» на кроссоверную платформу очень высока, пишет «Авторевю». Подобный отход от нынешней классической компоновкой может лишить Lada 4х4 неразрезного заднего моста, передней подвески на двойных поперечных рычагах, да еще и пониженного ряда в раздатке. На такое решение завод может толкнуть цена проекта, а также необходимость нарастить объемы производства и расширить унификацию модельного ряда. Сегодня агрегаты, необходимые новой Lada 4х4 NG с продольным двигателем, трудно унифицировать с другими моделями «АвтоВАЗа».

Другой причиной перехода на «кроссоверные» рельсы может стать падение мирового спроса спрос на серьезные внедорожники. На этом фоне, возможно, «АвтоВАЗ» сомневается, что новая «Нива» с классической трансмиссией cможет сохранить конкурентную цену и стать массовой. К такому исходу толкают и результаты продаж, где нынешняя Lada 4×4 почти вдвое проигрывает «Дастеру» и соплатформенному Nissan Terrano. При этом у тольяттинского завода есть задача выйти на рынок массовых кроссоверов, что позволило бы загрузить мощности завода. Пресс-служба автогиганта сообщает, что новая «Нива» создается совместно со специалистами Renault-Nissan, а это значит унификацию с автомобилями альянса.

По информации «Авторевю», в Тольятти ищут решения, чтобы отойти от дастеровской схемы с подключаемым приводом на задние колеса и сохранить для новой «Нивы» серьезный внедорожный потенциал без риска перегрева межосевой муфты. Однако ни у самого «АвтоВАЗа», ни в арсенале альянса сегодня нет трансмиссий, где поперечное расположение двигателя сочетается с постоянным полным приводом.