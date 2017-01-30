157 тысяч долларов за последний экземпляр F-150 Raptor

Ford F-150 является самой продаваемой машиной в США. Это их местный «Polo Sedan». Американцы, желающие приобрести пикап за наличные, должны принести дилеру 26 730 долларов. Не так уж и дорого за полноразмерный автомобиль. Для покупки крутой модификации Raptor требовалось уже минимум $48 860. Правда, теперь эту версию купить нельзя: последний экземпляр Raptor F-150 продали через аукцион за 157 тысяч долларов, пишет Carscoops.

Деньги от продажи модели с последним VIN-кодом пошли на благотворительность. Автомобиль был куплен жителем Техаса, который сделал максимальную ставку во время аукциона Barrett-Jackson. Чем же Raptor отличается от простого F-150? Да много чем! Во-первых, у него более агрессивная и яркая внешность. Во-вторых, пикап стал на 15 сантиметров шире базовой модели. В-третьих, список опций у Raptor в несколько раз больше стандартного F-150.

Под капотом большого пикапа — 3,5-литровый EcoBoost мощностью 450 л. с. У предыдущего поколения, кстати, был атмосферный мотор 6,2 литра, который уступал по характеристикам «экобусту». У Raptor (как и у остальных F-150) полностью алюминиевый кузов, что позволило сделать массу пикапа на 227 кг легче по сравнению с предшественником.