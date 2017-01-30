Белорусский Дакар-2017 Парыж-Мосар

Белорусский «Дакар-2017» прошел по бездорожью между Парижем и Мосаром

Успех белорусской команды на ралли-рейде «Дакар-2017» подтолкнул МТЗ на эксперимент. Завод решил организовать первую гонку на тракторах по бездорожью.

Правда, старт решили сделать каноничным — из Парижа, но белорусского, который в Витебской области.

28 января восемь тракторов — семь мощнейших BELARUS-3522 и один трактор на гусеничном ходу преодолевали около 17 километров то по перепаханному полю, то через водную преграду, то через специальные препятствия.

Финиш состоялся в известном местечке Мосар, где состоялся футбол на тракторах, народные безалкогольные гулянья и непростой квест по движению в деревне, где запарковалось по разным оценкам от одной до полутора тысяч машин.