В России появится новый Jeep Compass

Компания Jeep привезет на российский рынок кроссовер Compass нового поколения. Первая информация о модели появилась на официальном сайте производителя.

Как уточняет Autorambler, вседорожник будет предлагаться в двух модификациях — Limited и Trailhawk. Продажи вседорожника должны начаться во второй половине этого года.

В модельном ряду марки Compass занимает место между Renegade и Cherokee. На российском рынке первый из них стоит от 1,42 миллиона рублей, а второй — от 1,61 миллиона.

Новый «Компас» рассекретили в сентябре прошлого года. Кроссовер доступен с пятью силовыми установками — тремя бензиновыми и двумя дизельными. В их число входят агрегаты объемом от 1,4 до 2,4 литра, развивающие до 174 сил. Какие моторы модель может получить в России, пока не сообщается.