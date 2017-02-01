На обновленный Mitsubishi Outlander назвали рублевые цены

Вилка цен на обновленный Otlander составит от 1 499 000тыс. до 2 109 990 рублей, сообщает пресс-служба «ММС Рус». На старте продаж модель будет доступна только с бензиновыми моторами объемом 2 и 2,4 л.

Для всех комплектаций Mitsubishi Outlander будут доступны такие опции, как датчики света и дождя и индикатор уровня омывающей жидкости. Автомобиль будет оборудован навигационной спутниковой системой «ЭРА-Глонасс». Подогрев рулевого колеса – новая опция, доступна для полноприводных версий Mitsubishi Outlander, а электронный стояночный тормоз с функцией удержания при остановке доступен для версий с двигателями 2,4 литра.

Впервые на российском рынке у модели Mitsubishi Outlander появился широкий набор опций активной безопасности, который доступен в топовой комплектации Outlander, оснащенной двигателем 2,4 литра. Так, в оснащение Ultimate вошли камера кругового обзора с управлением на руле, передние LED противотуманные фары, индикатор контроля «слепых зон» (BSW), система предотвращения столкновений при парковке (UMS), система предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом (RCTA), датчики парковки. Данная комплектация оснащена мультимедийной системой Mitsubishi Connect. Стоимость Mitsubishi Outlander в версии Ultimate составляет 2 109 990 рублей.

Mitsubishi Outlander, оснащенный 3,0-литровым двигателем V6 и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, получит новую комплектацию, о чем будет сообщено дополнительно в ближайшее время.

Незначительное изменение в экстерьере Mitsubishi Outlander 2017-го модельного года затронуло только внешнюю антенну автомобиля, которая получила форму плавника. Интерьер автомобиля освежен измененной напольной консолью, отличающейся большей функциональностью и эргономичностью. Модель доступна в семи различных вариантах окраски кузова: черный, коричневый металлик, темно-синий металлик, серебристый металлик, серый металлик, белый перламутр и базовый белый цвет.

По данным «Автостата», в 2016 году продажи Mitsubishi на российском рынке составили 16769 автомобилей, что на 53% меньше, чем годом ранее. Бестселлером марки остается кроссовер Outlander с показателем 11209 проданных машин (-31%).