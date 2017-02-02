Пикап SsangYong Actyon Sports будет ещё крупнее

Грузовичок SsangYong Actyon Sports стоит на конвейере с 2012 года и лишь скромно обновляется. Давно пора появиться второму поколению, и, похоже, его прототип встретился папарацци в Скандинавии. Всё, что можно разглядеть под маскировкой, ёмко описывается словом «больше». Увеличились колёсная база, дверные и оконные проёмы, а значит, внутри стало просторнее. Стали резче углы наклона передних и задних стоек. Подоконная линий приподнялась. Наружные зеркала сдвинулись вперёд.

На некоторых рынках модель известна под названиями Korando Sport и Nomad, а в Великобритании она недавно вернула себе имя Musso. С российского рынка пикап исчез, когда компания SsangYong приостановила поставки. Сейчас корейцы их потихоньку возобновляют.

Ожидается, что новый Actyon Sports выйдет на рынок в 2018–2019 году, и у него наверняка будет турбодизель. Заметим, кроссовер SsangYong Actyon, на основе которого построен пикап, уже вернулся в Россию. Он предлагается с бензиновой «четвёркой» 2.0 (149 л.с., 197 Н•м), передним и полным приводом, шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом» по ценам от 1 169 000 до 1 579 000 рублей.