Nissan предоставит техническое обслуживание Terrano в подарок

С 1 февраля 2017 года при покупке нового Nissan Terrano 2016 года выпуска владельцы автомобиля получат 3 плановых ТО в подарок

Пройти ТО возможно во всех официальных дилерских центрах Nissan

Стартовая цена Nissan Terrano в 2017 году: от 823 000 рублей

Nissan объявляет о старте действия специальных условий на покупку Nissan Terrano. С 1 февраля 2017 года клиентам предоставляется возможность произвести бесплатное техническое обслуживание своего нового Terrano в любом официальном дилерском центре компании.

Владельцам нового Nissan Terrano 2016 года выпуска не придется подсчитывать затраты на техническое обслуживание своего автомобиля первые 3 плановых ТО. Данное предложение действует во всех официальных дилерских центрах Nissan в России.

Nissan Terrano представлен в четырех комплектациях – Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа. Стартовая цена на модель – от 823 000 рублей.

Также для Nissan Terrano доступны на выбор два надежных и проверенных в эксплуатации двигателя. Доказавший свою эффективность бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 л развивает мощность 84 кВт (114 л.с.) и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом данный двигатель агрегируется с 5-ступенчатой МКП, для полноприводной – с 6-ступенчатой МКП.

Альтернативный вариант — двигатель с рабочим объемом 2,0 л мощностью 105 кВт (143 л.с.) и крутящим моментом 195 Нм. Данный двигатель доступен для полноприводных модификаций в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с автоматической коробкой передач.