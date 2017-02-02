Джип «как у Саши Белого» пустили с молотка

Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»

Полноприводный внедорожник Lamborghini LM002 1988 года выпуска был продан на торгах аукционного дома Bonhams за $187 тысяч (11 млн руб.). Впервые широкой публике автомобиль показали на Брюссельском автосалоне 1986 года, а всего за годы производства (с 1986-го по 1993-й) было выпущено лишь 328 таких автомобилей.

Проданный экземпляр оснащен 5,2-литровым бензиновым двигателем V12 мощностью 444 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Пробег 29-летнего полноприводника — менее 30 тысяч километров.

Специально для LM002, который изначально задумывался как внедорожник для военных, фирмой Pirelli были разработаны шины «Scorpion» с двумя вариантами протектора: для песка и смешанного использования. Кроме того, внедорожник оснащен баком, который вмещает до 290 литров топлива.

Весит Lamborghini LM002 почти три тонны. Внедорожник способен разогнаться почти до 200 км/ч. Впрочем, езда на таком «танке» вряд ли покажется экономичной — максимальный расход топлива может составлять 36 литров на «сотню».

Россиянам уникальный автомобиль от производителя спорткаров может быть также известен по культовому сериалу «Бригада» — именно на таком внедорожнике рассекал главный герой киноэпопеи Саша Белый.