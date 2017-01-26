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ATV Club   2 февраля 2017    3

Новые цены на квадроциклы CFMOTO

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С 26 января 2017 года действует новый прайс-лист на квадроциклы CFMOTO.

В преддверии начала квадро-сезона 2017 года ООО «ТК АВМ-ТРЕЙД» объявляет об утверждении нового прайс-листа на квадроциклы CFMOTO (действует с 26.01.2017), при этом рекомендованные розничные цены сохраняются на том же уровне, что и действовали в 2016 году по Программе перехода на новые цены с учетом введенного Правительством РФ утилизационного сбора.

Напоминаем, что Вы также можете воспользоваться действующими сейчас программами «Рассрочка 0%», «Легкий кредит» и «Трейд-ин», чтобы приобрести технику на максимально выгодных условиях и открыть сезон 2017 на новом CFMOTO.

Модель

Цвет

Прежняя цена,

руб.

Изменение цен по новому прайс-листу, руб.

Рекомендованная
розничная цена

с 26.01.2017г.,

руб.*
 

 

    

 

 

 

 

CFMOTO

X4 Basic

черный

453 900

— 60 000

393 900

Синий

CFMOTO

X4 EFI

 

черный

478 900

— 60 000

418 900

Синий

кленовый камуфляж

488 900

428 900

оранжевый

CFMOTO

X4 EPS

черный

503 900

— 60 000

443 900

Синий

кленовый камуфляж

513 900

453 900

оранжевый

CFMOTO

X5 Basic

черный

478 900

— 60 000

418 900

Синий

CFMOTO

X5 Classic

черный

503 900

— 60 000

443 900

Синий

кленовый камуфляж

513 900

453 900

серый металлик

CFMOTO

X5 H.O. EPS

черный

598 900

— 60 000

538 900

Синий

серый металлик

608 900

548 900

кленовый камуфляж

оранжевый

CFMOTO

X8 Basic

черный

628 900

— 60 000

568 900

синий

CFMOTO

X8 EPS

Черный

743 900

— 60 000

683 900

Синий

серый металлик

кленовый камуфляж

оранжевый

Красный

*Включая утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 г.


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