Новые цены на квадроциклы CFMOTO

С 26 января 2017 года действует новый прайс-лист на квадроциклы CFMOTO.

В преддверии начала квадро-сезона 2017 года ООО «ТК АВМ-ТРЕЙД» объявляет об утверждении нового прайс-листа на квадроциклы CFMOTO (действует с 26.01.2017), при этом рекомендованные розничные цены сохраняются на том же уровне, что и действовали в 2016 году по Программе перехода на новые цены с учетом введенного Правительством РФ утилизационного сбора.

Напоминаем, что Вы также можете воспользоваться действующими сейчас программами «Рассрочка 0%», «Легкий кредит» и «Трейд-ин», чтобы приобрести технику на максимально выгодных условиях и открыть сезон 2017 на новом CFMOTO.

Модель Цвет Прежняя цена, руб. Изменение цен по новому прайс-листу, руб. Рекомендованная

розничная цена с 26.01.2017г., руб.* CFMOTO X4 Basic черный 453 900 — 60 000 393 900 Синий CFMOTO X4 EFI черный 478 900 — 60 000 418 900 Синий кленовый камуфляж 488 900 428 900 оранжевый CFMOTO X4 EPS черный 503 900 — 60 000 443 900 Синий кленовый камуфляж 513 900 453 900 оранжевый CFMOTO X5 Basic черный 478 900 — 60 000 418 900 Синий CFMOTO X5 Classic черный 503 900 — 60 000 443 900 Синий кленовый камуфляж 513 900 453 900 серый металлик CFMOTO X5 H.O. EPS черный 598 900 — 60 000 538 900 Синий серый металлик 608 900 548 900 кленовый камуфляж оранжевый CFMOTO X8 Basic черный 628 900 — 60 000 568 900 синий CFMOTO X8 EPS Черный 743 900 — 60 000 683 900 Синий серый металлик кленовый камуфляж оранжевый Красный

*Включая утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 г.