Новые цены на квадроциклы CFMOTO

С 26 января 2017 года действует новый прайс-лист на квадроциклы CFMOTO.
В преддверии начала квадро-сезона 2017 года ООО «ТК АВМ-ТРЕЙД» объявляет об утверждении нового прайс-листа на квадроциклы CFMOTO (действует с 26.01.2017), при этом рекомендованные розничные цены сохраняются на том же уровне, что и действовали в 2016 году по Программе перехода на новые цены с учетом введенного Правительством РФ утилизационного сбора.
Напоминаем, что Вы также можете воспользоваться действующими сейчас программами «Рассрочка 0%», «Легкий кредит» и «Трейд-ин», чтобы приобрести технику на максимально выгодных условиях и открыть сезон 2017 на новом CFMOTO.
|
Модель
|
Цвет
|
Прежняя цена,
руб.
|
Изменение цен по новому прайс-листу, руб.
|
Рекомендованная
с 26.01.2017г.,
руб.*
|
|
|
|
|
|
CFMOTO
X4 Basic
|
черный
|
453 900
|
— 60 000
|
393 900
|
Синий
|
CFMOTO
X4 EFI
|
черный
|
478 900
|
— 60 000
|
418 900
|
Синий
|
кленовый камуфляж
|
488 900
|
428 900
|
оранжевый
|
CFMOTO
X4 EPS
|
черный
|
503 900
|
— 60 000
|
443 900
|
Синий
|
кленовый камуфляж
|
513 900
|
453 900
|
оранжевый
|
CFMOTO
X5 Basic
|
черный
|
478 900
|
— 60 000
|
418 900
|
Синий
|
CFMOTO
X5 Classic
|
черный
|
503 900
|
— 60 000
|
443 900
|
Синий
|
кленовый камуфляж
|
513 900
|
453 900
|
серый металлик
|
CFMOTO
X5 H.O. EPS
|
черный
|
598 900
|
— 60 000
|
538 900
|
Синий
|
серый металлик
|
608 900
|
548 900
|
кленовый камуфляж
|
оранжевый
|
CFMOTO
X8 Basic
|
черный
|
628 900
|
— 60 000
|
568 900
|
синий
|
CFMOTO
X8 EPS
|
Черный
|
743 900
|
— 60 000
|
683 900
|
Синий
|
серый металлик
|
кленовый камуфляж
|
оранжевый
|
Красный
*Включая утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 г.