Mazda покажет в Женеве три новые модели

Заметнее всего в Mazda CX-5 изменился дизайн, который теперь выдержан в стиле «старшей» модели — большого кроссовера СХ-9 (в России пока не продается). У СХ-5 — новая решетка радиатора, фары и бамперы. Кроме того, добавлен новый цвет (на фото), который назван Soul Red Crystal, кузов стал жестче на кручение и была усилена шумоизоляция.

Доработан и салон. Появился новый руль, изменились панель приборов, форма воздушных дефлекторов, блок управления «климатом», а экран мультимединой системе поднят выше и визуально отделен от торпедо, на манер планшета. При этом на шкале приборов сохранены характерные «колодцы».

Mazda CX-5 в новом поколении сохранила линейку двигателей Skyactiv, куда входят атмосферные бензиновые моторы объемом 2 и 2,5 литра, а также турбодизель в 2,2 литра. Кроме того, внедрена система векторного распределения тяги, которая будет помогать «заныривать» в повороты. В списке оснащения — адаптивный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков.

CX-5 останется глобальным кроссовером: он выйдет на множество рынков и будет производиться на нескольких заводах по всему миру. Производство СХ-5 в Японии уже началось в конце прошлого года и на местный рынок новинка выйдет уже в феврале. Доедет CX-5 и до российского конвейера: для нашего рынка автомобиль будут собирать на заводе Mazda Sollers.

Пережившие обновление хэтч Mazda2 и кроссовер CX-3 тоже получили систему векторного распределения тяги. Кроме того, обеим моделям достался расширенный пакет технологий активной безопасности, включая адаптивные светодиодные фары. Среди других новшеств — измененный дизайн рулевого колеса, улучшенное качество изображения на дисплеях (полноцветные проекционные экраны), улучшенные шумоизоляция и ездовой комфорт.

Внеше такая Mazda2 отличается новыми противотуманками и корпусами боковых зеркал, а вседорожник CX-3 щеголяет новыми колесными дисками и модернизированной головной оптикой.