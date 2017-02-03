Nissan построил экстремальный фургон для бездорожья

Компания Nissan подготовила к моторшоу в Чикаго экстремальный внедорожный фургон NV Cargo X. Рамный лифтованный автомобиль был построен в сотрудничестве с известным американским создателем внедорожников Иэном Джонсоном и его телевизионной передачей «Xtreme Off-Road».

Для постройки внедорожного фургона выбрали базовую модификацию модели NV 2500 HD Cargo. Переднюю независимую подвеску автомобиля заменили специальным внедорожным вариантом, подготовленным специально для этой машины, но при этом сзади было решено оставить листовые рессоры. Дорожный просвет фургона увеличился до 55,8 сантиметра.

Автомобиль приводится в движение пятилитровым восьмицилиндровым турбодизелем Cummins мощностью 310 сил (753 Нм). Он заменил 5,6-литровый бензиновый мотор V8, устанавливающийся на обычный гражданский «Карго».

Таким же двигателем на «тяжелом топливе» в линейке «Ниссана» комплектуется пикап Titan XD, от которого фургону достался шестиступенчатый «автомат» и система полного привода.

Помимо этого, экстремальный фургон получил 37-дюймовые покрышки General Grabber X3, лебедку, светодиодную оптику, защиту днища и трубчатый бампер.

В США обычный Nissan NV Cargo стоит от 17,7 тысячи долларов. Во сколько обошлась переделка фургона, не сообщается.