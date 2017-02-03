Land Rover представил «новый» Range Rover из 1970-х

Компания Land Rover возродила классический Range Rover образца 1970-х, получивший приставку к названию Reborn («возродившийся»). Спецподразделение Classic выпустит десять экземпляров модели стоимостью 135 тысяч фунтов стерлингов (около 170 тысяч долларов по текущему курсу).

Автомобиль представляет собой полностью отреставрированный оригинальный Range Rover с использованием аутентичных элементов согласно сохранившимся чертежам и спецификациям.

При этом все десять машин получат цвет Bahama Gold и одинаковый мотор — 3,5-литровый V8 мощностью 132 лошадиные силы (251 Нм).

«Восьмерка» соединена с четырехступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный, с блокировкой центрального дифференциала.

В Land Rover Classic рассчитывают на тесное сотрудничество с клиентами и поиск подходящих для реставрации автомобилей с их помощью, причем в каждом случае специалисты будут следовать принципу восстановления до коллекционного состояния.

Весной 2016 года Land Rover анонсировал выпуск 25 экземпляров оригинального внедорожника Series I, появившегося в 1948 году и ставшего родоначальником семейства «Дефендеров». Автомобили тоже предполагалось восстанавливать из сохранившихся в приемлемом состоянии экземпляров.