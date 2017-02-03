Макет кроссовера УАЗ «засветился» в сети

Изображение было опубликовано в группе «Российский автопром_Russian Cars Industry» в социальной сети ВКонтакте. Где именно сделаны фотографии — не уточняется, однако указано, что на фото попал макет кроссовера УАЗ 3170 в варианте от НАМИ.

При этом ранее портал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники на заводе отмечал, что данный облик кроссовера был забракован автопроизводителем, поэтому именно так выглядеть перспективная модель от УАЗ уже не будет. Сообщается, что автопроизводитель выбрал вариант дизайна, предложенный ателье Pininfarina, и он как раз еще остается засекреченным.

Более того, весь проект по созданию кроссовера УАЗ на данный момент приостановлен на неопределенный срок — пока что предпочтение отдается модернизации «Патриота».

Напомним, ранеен в сети были опубликованы патентные изображения промышленного образца нового кроссовера. Образцы двух вариантов дизайна были зарегистрированы в Роспатенте 16 декабря. Известно, что УАЗ останется верен себе, и даже в статусе кроссовера их новая модель не будет бояться съезжать с асфальта. Он получит как минимум 200-миллиметровый дорожный просвет, внушительные углы въезда и съезда, способность преодолевать глубокие броды, а также систему постоянного полного привода.