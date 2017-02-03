«Горец» и «Волк»: Кадыров объявил конкурс названий для армейского багги

Конкурс на название для легкого тактического вездехода-багги Кадыров объявил среди подписчиков и читателей своего аккаунта в Instagram. Сам конкурс продлится до конца февраля. А победитель получит возможность первым испытать новый багги и пройти курсы экстремальной автоподготовки.

В Instagram Кадыров уже посыпались предложения с именами. «Горец», «Борз» (волк на чеченском), «Лом» (намек, что против него нет приема), «Грозный», «Орел»,»Русак» (отсылка к одноименному зайцу), «Терек», «Хищник» — менее, чем за сутки читатели уже прислали больше полутысячи вариантов в комментариях.

Что до самой машины, то в феврале на заводе «Чеченавто» начнется выпуск ее 3-местной версии. По словам Кадырова, «багги предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья».

Ранее уже стало известно, что багги был совместно разработан Учебным центром сил специального назначения (город Гудермес) и аргунским автомобильным заводом «Чеченавто». В длину он достигает чуть больше четырех метров, весит около 1 500 килограммов и способен взять на борт до шести человек личного состава и около 800 килограммов груза. Дальность хода на одной заправке составляет 800 километров, максимальная скорость — 130 км/час.

При этом багги будет вооружен до зубов: на его борту будут установелы пулеметы «Корд» и «Печенег» и автоматический гранатомет АГС. Кроме того, его можно оснастить пусковой установкой для беспилотников или разместить носилки на несколько раненых.

Покупателями таких «боевых» багги станут российские силовики: так, партию машин закупят Росгвардия и Командование сил специальных операций Минобороны.

При этом данный багги, как заявил глава Чечни, может адаптироваться и под гражданские нужды. Кроме того, в будущем есть планы выпускать и спортивную модель, а на этот год также запланировано начало выпуска большой шестиместной машины.