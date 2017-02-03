  • Сегодня: Суббота, Февраль 4, 2017

Новости   3 февраля 2017    52

УАЗ выпустит грузовичок, похожий на Nissan Navara

В сеть попала фотографии 3,5-тонной модели марки УАЗ, которая должна стать конкурентом «Газели»
Сегодня сообщество «Российский Автопром_Russian Cars Industry» передало редакции «Авто Mail.Ru» несколько снимков. На одной из фотографий запечатлён макет кроссовера УАЗ-3170, на другой — несколько машин из обновлённого семейства «Карго».

Напомним, что весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны — УАЗ взялся развивать семейство «Карго» — так, напомним, называется бортовая версия «Патриота» (на фото), способная перевозить 725 килограммов груза.

Как выяснил «Авто Mail.Ru», сборка первых серий будущего конкурента «Газели» намечена на апрель 2017 года — к этому сейчас вовсю готовятся и завод, и поставщики. Судя по фотографии, уже существуют, как минимум, 3 предсерийных экземпляра грузовичка.

От «Патриота» и стандартного «Карго» новинка будет отличаться 3-местным салоном (вместо одинарного пассажирского кресла установят сдвоеное), бампером и фарами другой формы — с такой внешностью новый «уазик» похож на Nissan Navara прошлого поколения.

Что касается технических особенностей. УАЗ грузоподъёмностью 1,5 тонны должен получить собственную раму, доработанный рулевой механизм, более мощный двигатель ЗМЗ и другой задний мост (по одним данным — от «Газели», по другим — от Ford Transit).


© 1995-2016 Журнал «4x4 Club»