УАЗ выпустит грузовичок, похожий на Nissan Navara

Напомним, что весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны — УАЗ взялся развивать семейство «Карго» — так, напомним, называется бортовая версия «Патриота» (на фото), способная перевозить 725 килограммов груза.

Как выяснил «Авто Mail.Ru», сборка первых серий будущего конкурента «Газели» намечена на апрель 2017 года — к этому сейчас вовсю готовятся и завод, и поставщики. Судя по фотографии, уже существуют, как минимум, 3 предсерийных экземпляра грузовичка.

От «Патриота» и стандартного «Карго» новинка будет отличаться 3-местным салоном (вместо одинарного пассажирского кресла установят сдвоеное), бампером и фарами другой формы — с такой внешностью новый «уазик» похож на Nissan Navara прошлого поколения.

Что касается технических особенностей. УАЗ грузоподъёмностью 1,5 тонны должен получить собственную раму, доработанный рулевой механизм, более мощный двигатель ЗМЗ и другой задний мост (по одним данным — от «Газели», по другим — от Ford Transit).